Topolino diventa Geralt di Rivia e Pippo Ranuncolo nell'ultimo numero di Topolino

Nell'ultimo numero di Topolino è stata pubblicata una storia fantasy, chiamata Ducktopia, in cui Topolino interpreta un emulo di Geralt di Rivia e Pippo il fido Ranuncolo (Dandelion, per chi conosce solo i videogiochi).

La cover del numero di Topolino con la storia "Ducktopia"

Scritta da Licia Troisi e Francesco Artibani, con disegni di Francesco d'Ippolito, Ducktopia introduce Topperalt di Trivia, il personaggio di Topolino, sin dal primo capitolo, chiamati "Lo scacciatore di mostri", con un tocco da Maccio Capatonda niente male. A farlo cercare nel Bosco Vecchio è il re, interpretato da Paperon de' Paperoni, oppresso da un problema di mostri.

Ovviamente vicino a un emulo di Geralt di Rivia non poteva mancare un emulo di Ranuncolo, sorte toccata al goffo Pippo. Comunque sia, nella storia non ci sono solo riferimenti alle avventure dello strigo, ma un po' a tutte le opere fantasy più famose. Se siete curiosi, non vi resta che andare in edicola e comprare il nuovo Topolino e vivere felici.