Xbox All Access: il graphic contest di GameStop consente di vincere Xbox Series X e S!

Dopo aver dedicato un concorso a Zelda e uno a Ratchet, il nuovo graphic contest di GameStop Italia è dedicato a Xbox All Access. Partecipando si potrà vincere una Xbox Series X o una Xbox Series S, oltre che tanti altri accessori Xbox: ecco come partecipare.

Innanzitutto, cosa è Xbox All Access? È l'abbonamento della durata di 2 anni che vi permetterà di avere da subito una delle nuovissime console Microsoft e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate compreso ad un prezzo piuttosto conveniente. In Italia è disponibile in esclusiva da GameStop.

Per questo motivo la celebre catena di videogiochi ha deciso di dedicare il suo nuovo Graphic Contest a questo abbonamento. Tutto quello che bisognerà fare è realizzare un disegno totalmente autoprodotto che mostri un crossover tra l'ambientazione di una delle esclusive Xbox+Bethesda scelte dalla catena, con un altro titolo presente nel vastissimo catalogo Xbox Game Pass Ultimate.

L'ambientazione deve essere di una di queste serie:

Dishonored

DOOM

Fable

Fallout

Forza

Gears of War

Halo

Hellblade

Microsoft Flight Simulator

Minecraft

Ori

RAGE

Sea of Thieves

State of Decay

The Elder Scrolls

Il gioco, invece, deve essere incluso nell'Xbox Game Pass. A questo indirizzo potrete trovare l'elenco completo.

Una volta creato il vostro capolavoro andrà postato sulla pagina Facebook dedicata di GameStop, che potete trovare a questo indirizzo.