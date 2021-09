GTA 5 per PS5 e Xbox Series X: pioggia di dislike per il trailer del PlayStation Showcase

Il trailer della versione next-gen di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X | S mostrato ieri al PlayStation Showcase sta ricevendo una valanga di dislike su YouTube.

Nonostante sia uno dei trailer della presentazione di Sony più visualizzati su YouTube, al momento il filmato conta più di 27.000 "non mi piace" contro poco meno di 14.000 pollici in su. Un risultato davvero inaspettato, considerando che parliamo di uno dei titoli più amati, nonché più venduti, di sempre. E no, il motivo non è il rinvio dell'uscita da novembre 2021 a marzo del prossimo anno.

Dando uno sguardo ai numerosi commenti sotto il video, si intuisce che la pioggia di dislike piuttosto sia dovuta piuttosto alle critiche dei fan per le poche novità e un comparto tecnico un po' deludente che non fa un vero e proprio balzo in avanti rispetto a quanto già visto nelle versioni PS4 e Xbox One, il che non giustifica l'esborso per l'acquisto di una nuova edizione. Ecco qualche esempio:

"È davvero questa la versione espansa e migliorata? Non sembra differente da quella PS4."

"Giuro che Rockstar avrebbe potuto pubblicare questa versione "enhanced" come update a sorpresa e nessuno avrebbe battuto ciglio!"

"Invece di fregare le persone, questo sarebbe potuto essere un update gratuito, non un gioco separato. Un modo per ringraziare la community per aver giocato questo gioco per così tanti anni."

Uno delle novità promesse da Rockstar per le versioni next-gen di GTA 5 è il passaggio "senza soluzione di continuità" da un personaggio all'altro. Tuttavia come fanno notare i commenti su YouTube e viene dimostrato da un post su Reddit che potrete visualizzare di seguito, in realtà già le versione old-gen in retrocompatibilità su Xbox Series S riesce a garantire un risultato simile:

E voi cosa ne pensate? Anche voi siete rimasti delusi dal trailer di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X | S?