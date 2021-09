Far Cry 6: contenuti post-lancio fra crossover gratis con Stranger Things e Season Pass

Far Cry 6 continua a mostrarsi in video, in questo caso con un trailer dedicato ai contenuti post-lancio, che sembrano essere previsti in notevole quantità già ad un mese di distanza dall'uscita effettiva del gioco sul mercato.

Far Cry 6, come abbiamo visto, è entrato in fase gold proprio nelle ore scorse, dunque arriverà in tempo per la data di uscita prevista del 7 ottobre 2021, ma il suo percorso non si arresterà certo a questo. Sono infatti previsti contenuti di diverso tipo e spessore in arrivo per il gioco, tra elementi gratuiti e altri a pagamento o inseriti all'interno del Season Pass.

Si parla dunque di Missioni Crossover, Insurrezioni Settimanali, Operazioni Speciali e veri e propri DLC con espansioni, come il primo intitolato Follia, il secondo intitolato Controllo e il terzo che porta il nome di Collasso, tutti facenti parte del Season Pass e di un arco narrativo aggiuntivo rispetto alla storia standard di Far Cry 6.

Alcuni di questi contenuti sono giocabili in singolo o in multiplayer cooperativo, si evince dal trailer, che spiega anche in cosa consistano alcuni di questi contenuti aggiuntivi. Le missioni cross-over, per esempio, sono gratis e possono essere giocate in cooperativa e prevedono degli ospiti speciali molto particolari: in questo caso vediamo Danny Trejo entrare a far parte del gioco con una missione speciale.

Poi, ci sarà spazio per una citazione ufficiale a Rambo, nientemeno, e infine ci sarà spazio anche per un po' di horror con The Vanishing, che si collega a Stranger Things. Le operazioni speciali consentono di portare avanti delle missioni aggiuntive all'interno della mappa, in modo da avere nuove attività da portare avanti.

Le espansioni del Season Pass sono invece veri e propri nuovi frammenti di storia, che vanno a indagare diversi aspetti dei personaggi e presentano anche delle notevoli stranezze, rispetto all'ambientazione di base, come possiamo vedere dal video.

Ubisoft ha peraltro ribadito di recente che l'upgrade a PS5 e Xbox Series X|S sarà gratis per gli acquirenti di Far Cry 6 su PS4 e Xbox One.