Tiny Tina's Wonderlands per PC sarà un'esclusiva temporale Epic Games Store

La versione PC di Tiny Tina's Wonderlands, il folle spin-off in salsa fantasy di Borderlands, sarà un'esclusiva temporale dell'Epic Games Store per arrivare in seguito entro la fine dell'anno anche su Steam. La conferma è arrivata direttamente dal sito ufficiale del gioco.

L'informazione è riportata nella sezione F.A.Q. dedicata al nuovo titolo di Gearbox, dove apprendiamo che "all'uscita di Tiny Tina's Wonderlands, il 25 marzo 2022, sarà possibile acquistare la versione per PC esclusivamente tramite il Negozio Epic Games. Più avanti nell'anno, invece, sarà disponibile anche su altri negozi".

Tiny Tina's Wonderlands

Il sito purtroppo non offre maggiori dettagli sulla durata del periodo di esclusività, limitandosi a confermare che il gioco arriverà su altri store, tra cui ovviamente Steam, prima della fine del 2022. La sezione F.A.Q. inoltre svela ulteriori dettagli sul gioco, come la presenza dell'immancabile sistema di riscatto dei Codici ShiFT, i dettagli sulle edizioni disponibili al lancio e il Season Pass.

Quest'ultimo include 4 DLC con nuove sfide bizzarre e boss, nonché il pacchetto "Stallone da culo" (i fan di vecchia serie sicuramente apprezzeranno l'omaggio al destriero di Jack il Bello) che include:

Preset corazza Guardia adamantina (3 oggetti)

Pacchetto trucco Brillantini di cristallo (5 oggetti)

Set stendardo Trono adamantino (2 oggetti)

Diamante per statua dell'eroe

Vi ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile dal 25 marzo 2022 per PS5, Xbox Series X | S, PC, Xbox One e PS4. Durante il PlayStation Showcase di ieri è stato presentato il primo trailer di gameplay che offre un assaggio delle magiche e bizzarre creature che popolano il mondo fantasy di Tiny Tina e del movimentato sistema di combattimento, con miriadi di bocche da fuoco e magie.