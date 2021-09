Far Cry 6: l'upgrade a PS5 e Xbox Series X|S sarà gratis, ribadisce Ubisoft

Far Cry 6 offrirà l'upgrade gratis alle versioni next gen su PS5 e Xbox Series X|S per chi acquista il gioco sulle piattaforme di generazione precedente, ovvero PS4 e Xbox One, Ubisoft ha voluto ribadire questa importante informazione con un tweet apposito.

Non è un'informazione nuova: era già stato confermato a luglio che Far Cry 6 avrebbe consentito l'upgrade alle versioni next gen gratuitamente agli acquirenti delle versioni di generazione precedente, annunciato insieme alla data di lancio e ad alcune caratteristiche dell'ambientazione.



Il fatto che venga ulteriormente ribadito e messo in evidenza da Ubisoft proprio in questo periodo potrebbe essere una sorta di risposta a Sony, che di recente ha annunciato che tutti gli upgrade delle esclusive first party cross-gen PS4 e PS5 costeranno 10 euro.

Forse per evitare confusione con le informazioni fornite da Sony, ma probabilmente anche per dimostrare di aver abbracciato una posizione più a favore degli utenti, Ubisoft ha dunque voluto chiarire specificamente che Far Cry 6 consentirà invece questo passaggio da una generazione all'altra gratuitamente.

D'altra parte, non è una cosa scontata per i third party: sebbene molti di questi stiano offrendo l'upgrade gratis, la questione va in ordine sparso a seconda delle iniziative dei singoli publisher. Generalmente, sul fronte Microsoft la compagnia spinge sul sistema Smart Delivery che evita il problema fornendo ogni versione di un singolo software compresa nel singolo acquisto, ma abbiamo visto altri seguire invece l'esempio di Sony con gli upgrade a pagamento.

Tra questi, Take Two è quella più regolare nel richiedere l'esborso extra per ottenere la versione next gen dei propri giochi, ma anche EA richiede un pagamento per il Dual Entitlement, come abbiamo visto anche per FIFA 22. Non è dunque scontata l'iniziativa di Ubisoft su Far Cry 6, che ha invece deciso di offrire l'upgrade gratis.