Lenovo G24e-20 e Lenovo G27e-20: i nuovi monitor da gioco per tutte le tasche

Le novità presentate per il Lenovo Tech World 2021 includono due monitor da gioco Full HD con pannello VA progettati per garantire prestazioni di buon livello, mantenendo un prezzo competitivo. D'altronde guardano a studenti e giovani professionisti che giocando nel tempo libero possono mettere a buon frutto tecnologie come AMD FreeSync Premium, refresh massimo di 120 Hz e un tempo di risposta MPRT di 1 millisecondo, ovviamente con l'impostazione overdrive al massimo. Come le specifiche, anche il design è identico, a partire da una base dal taglio fantascientifico che strizza l'occhio al gaming senza esagerazioni, ma cambiano le dimensioni.

Il Lenovo G24e-20 ha una diagonale di 23,8 pollici e guarda quindi anche alle necessità dispazio, costando però meno con 209 dollari di prezzo consigliato. Il Lenovo G27e-20 costa invece 239,99 dollari, ma si spinge fino a 27 pollici che garantiscono un comfort visivo senza dubbio maggiore. In entrambi i casi il refresh base è di 100 Hz, ma può essere portato a 120 Hz in overclock. Il contrasto statico, merito della tecnologia VA, è di 3000:1, mentre la copertura del colore sRGB è del 95% e la luminanza di 300 nit.

Il Lenovo G27e-20, del tutto identico al modello da 24 pollici tranne che per le dimensioni

Purtroppo il prezzo comporta compromessi che in questo caso riguardano l'ergonomia, limitata alla sola inclinazione del pannello sull'asse verticale. Non mancano invece mirini, timer, framerate, split screen, il filtro di riduzione blu e la certifica Eyesafe, quasi una costante per Lenovo che proprio secondo Eyesafe ha il maggior numero di prodotti aderenti alle specifiche pensate per ridurre l'affaticamento. Inoltre i nuovi monitor Lenovo godono del software Lenovo Artery, un'applicazione che permette di regolare tutte le impostazioni dal desktop, in modo istantaneo.

Scheda tecnica Lenovo G24e-20 / Lenovo G27e-20