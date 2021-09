Xbox Series X|S: nel 2022 potrebbero arrivare nuovi modelli più performanti, per un leaker

Stando al canale YouTube Moore's Law Is Dead, Microsoft potrebbe lanciare sul mercato nuovi modelli di Xbox Series S e Xbox Series X più performanti e con APU AMD da 6nm durante gli ultimi mesi del 2022.

Lo YouTuber nel suo ultimo video ha parlato anche di un possibile modello di PS5 Pro in arrivo a partire dal 2023 che punterà all'8K. Anche in questo caso, parliamo di informazioni e speculazioni da prendere con le pinze che si basano su fonti tutte da verificare.

Stando a MLID, l'obiettivo della colosso di Redmond sarebbe quello di dare la priorità a un nuovo modello di Xbox Series S, che dovrebbe arrivare negli ultimi mesi del 2022. Il motivo, a suo avviso, è dato dal fatto che il tasso di attecchimento di Xbox Game Pass è maggiore su Xbox Series S che su Series X. E visto che per Microsoft opera con il brand Xbox come se fosse un SaaS (Software as a Service) e punta molto sul servizio, potrebbe dunque decidere di lanciare un modello più potente di Series S al prezzo di 350$ per allettare nuovi giocatori e al tempo stesso competere con un eventuale modello Slim di PS5 di Sony. La manovra di conseguenza taglierebbe il prezzo del modello standard, portandolo sui 189 - 249 dollari, rendendo sulla carta l'ecosistema Xbox e il Game Pass ancora più accessibili per nuovi potenziali utenti.

Sempre secondo MLID, il nuovo modello di Xbox Series S potrebbe ottenere un sensibile boost alle performance grazie alle nuove APU AMD da 6nm, portando la console dai 4 TFLOPs del modello stadard ad almeno 5 TFLOPs. Allo stesso modo l'anno successivo Microsoft dovrebbe lanciare anche una nuova versione di Xbox Series X con le APU da 6nm, seppur in questo caso lo youtuber non ha specificato il possibile prezzo e le potenziali specifiche della presunta console.

Come nel caso di PS5 Pro vi consigliamo di prendere con le pinze rumor e indiscrezioni simili. In passato Moore's Law Is Dead ha proposto altri leak, in alcuni casi azzeccando le previsioni, come con i dettagli delle GPU Intel Arc, ma in altri no.

Rimanendo in casa Microsoft, secondo l'autore di The Artful Escape: Xbox Game Pass non ha lati negativi ed "è una figata".