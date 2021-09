Forza Horizon 5: l'elenco completo delle auto disponibili al lancio

Playground Games ha svelato l'elenco completo delle auto disponibili al lancio di Forza Horizon 5 attualmente confermate. In totale parliamo di oltre 400 vetture, insomma difficilmente non riusciranno ad accontentare i gusti di tutti.

Giusto ieri sera, gli sviluppatori hanno svelato numerosi dettagli della Campagna di Forza Horizon 5 durante una diretta di un'ora della serie "Let's Go". Oggi invece lo studio ha deciso di svelare l'elenco di tutte le auto che saranno presenti nel gioco. Tenete presente che ulteriori vetture potrebbero essere confermate prima del lancio di Forza Horizon 5 (in tal caso aggiorneremo la lista), mentre ne arriveranno sicuramente di nuove dopo il debutto nei negozi, fissato per il 9 novembre 2021 per Xbox Series X | S, Xbox One e PC.

Forza Horizon 5

Di seguito l'elenco completo delle auto di Forza Horizon 5 attualmente confermate che saranno disponibili al lancio: