Forza Horizon 5, la Campagna protagonista del nuovo video: durata, mappa e dettagli

Forza Horizon 5 si è svelato ulteriormente nel nuovo episodio della serie di approfondimenti in video "Let's Go", arrivato alla settima puntata, in questo caso incentrata soprattutto sulla Campagna, di cui sono stati svelati vari dettagli fra durata, mappa, organizzazione e altro.

La diretta è durata più di un'ora e ha mostrato anche diverse sezioni di gameplay, nelle quali abbiamo visto la zona del Messico caratterizzata dalle tipiche piramidi precolombiane, una delle aree che potranno essere esplorate a bordo dell'auto nel nuovo capitolo.

La Campagna è un elemento più puramente single player di Forza Horizon 5, ma che può comunque essere affrontato in multiplayer cooperativo. La sua caratteristica è il fatto di avere una progressione a parte, con una vera e propria suddivisione in episodi marcata da una certa narrazione e anche alcune scene d'intermezzo.

Le varie parti della Campagna sono organizzate in una mappa specifica che consente di capire meglio come avanzare nella storia di Forza Horizon 5 attraverso vari eventi.

Forza Horizon 5, la particolare mappa specifica della Campagna

In sostanza è una vera e propria avventura su ruote che si suddivide in vari elementi tra Accolades, ovvero obiettivi da raggiungere per sbloccare i capitoli, Spedizioni, ovvero percorsi che solitamente portano a scoprire nuovi luoghi, e Storie, che sono più impostate su caratteristiche narrative.

La durata totale della Campagna - che è chiaramente solo una parte di tutta l'esperienza di gioco di Forza Horizon 5, sia per quanto riguarda il single player che il multiplayer - secondo Playground Games dovrebbe essere compresa tra 10 e 20 ore, ma dipende molto dal grado di completamento che si vuole raggiungere.

Durante la diretta, gli sviluppatori hanno parlato anche ampiamente del supporto per i volanti, con una dimostrazione pratica del loro utilizzo: a quanto pare, questa caratteristica è stata fortemente potenziata in Forza Horizon 5, anche grazie alle nuove implementazioni per quanto riguarda la fisica e il modello di guida.

Sono stati inoltre mostrati alcuni circuiti che sono presenti nella mappa, introducendo così anche delle tipologie di corsa più tradizionale su pista, ed è stato mostrato il nuovo sistema di gestione della raccolta di auto, ora organizzata in maniera molto più comprensibile e intuitiva, con un sistema di obiettivi e ricompense legate alla collezione.

Forza Horizon 5 si era mostrato in precedenza con tre trailer del gameplay e immagini inedite alla Gamescom 2021 e in tale occasione abbiamo potuto anche pubblicare una nuova anteprima del gioco.