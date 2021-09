WarioWare: Get It Together! Il primo voto da Famitsu è positivo

WarioWare: Get It Together! È praticamente il gioco di maggior rilievo presente all'interno della striminzita lista di recensioni presenti nel nuovo numero di Famitsu, e il primo voto che arriva per l'esclusiva Nintendo Switch è positivo, in attesa di vedere come si comporti altrove.

Il nuovo numero della rivista Famitsu contiene tre recensioni, numero comprensibile se si pensa che è a cadenza settimanale, delle quali interessano soprattutto il suddetto WarioWare: Get It Together! Ma anche Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars per PS4.

Il gioco Nintendo se la cava con un buon 33/40, conquistando tre "8" da parte di altrettanti redattori e anche un bel "9", mentre il titolo cross-over per PS4 si ferma poco prima, a 32/40. Vediamo dunque le tre recensioni presenti sul nuovo numero di Famitsu: