Death Stranding: Director's Cut, ecco il Final Trailer da Hideo Kojima

Death Stranding: Director's Cut ha finalmente il suo Final Trailer, in versione riveduta, corretta e montata da Hideo Kojima in persona, visibile qui sopra in occasione del prossimo arrivo della nuova versione del gioco su PS5.

Nonostante si tratti di materiale promozionale ufficiale, il video potrebbe contenere alcuni spoiler per chi non ha portato a termine il gioco, dunque avvertiamo dell'eventuale presenza di anticipazioni sulla storia, vista anche la notevole durata del trailer in questione.

Si tratta comunque di un video di presentazione studiato dall'autore stesso per introdurre il gioco, dunque sarebbe piuttosto assurdo considerarlo dannoso per l'esperienza stessa, tuttavia è vero che all'interno sono visibili alcuni momenti particolarmente intensi della storia, che potrebbero rovinare un po' la sorpresa, anche perché si tratta di sezioni anche molto avanzate all'interno della trama.

In ogni caso, Death Stranding: Director's Cut è in arrivo il 24 settembre 2021 su PS5, portando con sé diverse novità interessanti rispetto all'originale. Oltre ai miglioramenti tecnici applicati, che portano la grafica a 4K nativi e 30 fps o 4K dinamici a 60 fps e l'implementazione delle funzionalità del DualSense, ci sono anche nuovi contenuti.

All'interno della nuova versione troveremo dunque nuove sezioni di storia inedite e altri elementi di gameplay, dunque veri e propri nuovi contenuti inediti, oltre a ulteriori modi di sfruttare PS5 come l'audio 3D e la forte riduzione dei caricamenti.

Dopo il trailer della Gamescom 2021, che ha mostrato in maniera più asettica varie novità del gioco, Hideo Kojima aveva promesso un suo video di presentazione per il gioco, il cosiddetto "Final Trailer", in grado di rispecchiare maggiormente la visione dell'autore per questa nuova versione del gioco, che è infine arrivato in queste ore ed è visibile qui sopra.