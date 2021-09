Death Stranding Director's Cut: il "final trailer" editato da Hideo Kojima ha una data

L'atteso "final trailer" di Death Streanding Director's Cut editato personalmente da Hideo Kojima sarà pubblicato l'8 settembre. La conferma è arrivata direttamente dall'account Twitter del celebre game designer.

Il filmato per la precisione sarà disponibile alle 09:00 italiane di mercoledì 8 settembre sul canale YouTube di Kojima Productions. In pratica il giorno prima dell'atteso PlayStation Showcase. Kojima, che ha ammesso di aver messo la "sua anima" nella realizzazione del trailer, chiede "per favore guardatelo in un ambiente acustico se possibile". Insomma possiamo aspettarci un accompagnamento musicale di prim'ordine, come da buon tradizione dei trailer dei titoli del game designer.

Cosa possiamo aspettarci dal trailer? Bella domanda. Le novità della Director's Cut sono state già ampiamente elencate nel filmato presentato durante la Gamescom 2021, quindi è più probabile che il filmato sarà maggiormente incentrato sui temi e le meccaniche di gioco, magari con un bel mix di scene note, per far venire l'acquolina in bocca a chi si è perso la versione originale per PS4 e PC. In ogni caso, diciamoci la verità, quello che tutti stanno davvero aspettando è il trailer di MADS MAX, il progetto che Hideo Kojima vuole creare con protagonista Mads Mikkelsen.

Vi ricordiamo che Death Stranding Director's Cut sarà disponibile per PS5 dal 24 settembre.