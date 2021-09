House of Ashes, il provato della terza avventura antologica di Supermassive Games

Abbiamo avuto modo di passare un'oretta scarsa con questo nuovo episodio e di confermare aspetti positivi e negativi di quanto ormai sappiamo da tempo. In attesa di tirare le somme con la recensione, prevista tra poco più di un mese, vi parliamo della prima prova di House of Ashes.

Dopo il successo di Until Dawn , la Dark Pictures Anthology - pubblicata da Namco Bandai - è in dirittura d'arrivo con il terzo capitolo: House of Ashes . Abbandonato l'ambiente ristretto delle navi in Men of Medan e il folklore delle streghe in Little Hope , questa volta veniamo catapultati nel bel mezzo del conflitto in Iraq, una scelta coraggiosa e stimolante, visto il setting originale per un horror.

Nonostante le mille difficoltà e un'accoglienza non certo strepitosa, Supermassive Games sta riuscendo nella sua opera di realizzare una collezione antologica di avventure horror. Sulla falsariga di quanto vediamo in TV da diversi anni con serie come American Horror Stories e Fargo, anche il videogioco tenta la strada antologica e lo fa proprio con un team che da sempre si dedica a realizzare più dei film interattivi che del gameplay vero e proprio.

La guerra in Iraq, ma horror

Partiamo dalla dovuta premessa: ciò che abbiamo visto e provato con mano è un piccolissima porzione dell'esperienza completa, nonché posizionata nel corso dell'avventura, ed è quindi impossibile dare un giudizio sensato sulla qualità della storia e le sue conseguenze. Fermo restando questo punto nodale, è evidente che quel che ci è stato permesso provare fosse comunque una sezione iniziale, magari subito dopo il prologo e che fa da introduzione ai vari gruppi di personaggi e alle entità che ci daranno la caccia in House of Ashes.

Chiunque abbia giocato un precedente titolo di Supermassive, ma soprattutto uno della Dark Picture Anthology, si sentirà più che a casa. Il motore è quello, gli asset sono lì belli in mostra, hud e menù rispecchiano quel che già conosciamo e anche la scrittura è evidentemente figlia delle stesse penne, nel bene e nel male. Se c'è qualcosa che non ha mai fatto breccia nei cuori dei giocatori nel corso di questi due anni di pubblicazioni è proprio l'incapacità degli sceneggiatori di Supermassive Games di dare mordente ai propri personaggi e alle situazioni che vivono. Questo ha portato i titoli dell'antologia ad annaspare un po', come se lanciati su un lungo rettilineo con il freno a mano a metà corsa.

House of Ashes, in questo senso, sembra voler provare a metterci una pezza, quantomeno per quel che concerne il ritmo dell'azione. Anche se non siamo in grado di sapere quanto questo si protrarrà nel corso delle ore, la sezione da noi giocata cambiava costantemente punto di vista. Ci ha lanciati nel mezzo di un rapporto gerarchico militare, poi nei panni di un soldato iracheno, poi in quelli di una coppia di esploratori sull'orlo di una crisi sentimentale, saltando dall'una all'altra situazione senza soluzione di continuità. Seppur rischiando un po' l'indigestione dei momenti cardine, questo aspetto ci ha dato un feeling positivo nei confronti di scelte di montaggio che potrebbero tenere il fiato sospeso, ricordando ancor di più la serialità televisiva di questi ultimi anni.

Ciò che abbiamo potuto comprendere è abbastanza semplice: in Iraq, a conflitto ormai quasi terminato, una serie di personaggi si ritrovano loro malgrado intrappolati sotto terra, in una sorta di tempio sumero che farà da sfondo all'orrore. Le leggende del posto, il folklore e la mitologia si uniranno, mettendo in secondo piano il conflitto e le divergenze culturali spingendo i protagonisti ad unire le forze contro un male ben peggiore della guerra.

Non nascondiamo che l'idea alla base di questo terzo episodio dell'antologia - ne dovrebbe contenere almeno altri due - ci abbia stimolati fin dall'annuncio. Sfruttare un momento così tragico e ancora fresco nelle memorie di tutti (ironicamente ancor di più nelle ultime settimane) ci è sembrata una scelta coraggiosa ed inusuale e, proprio per questo, interessante da approfondire e attendere con sufficiente curiosità. Vorremo potervi dare un giudizio totale su quanto questa scelta abbia pagato, ma è decisamente troppo presto per esporsi e preferiamo attendere di avere tra le mani l'opera completa per tessere o meno le lodi di Supermassive.