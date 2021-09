PS Store: gli sconti del weekend includono esclusive PS5, ecco la lista delle offerte completa

È (quasi) arrivato il weekend e il PS Store ha dato il via a nuove offerte dedicate, che includono anche una serie di sconti per giochi esclusivi PS5, oltre che offerte per grandi giochi PS4. Vediamo l'elenco completo degli sconti disponibili ora.

Per acquistare i giochi in offerta, potete raggiungere il PlayStation Store a questo indirizzo, oppure usare direttamente lo Store su PS4 o su PS5, senza dimenticare l'app mobile PlayStation.

I giochi PS4 e PS5 in offerta sul PS Store sono:



Ratchet & Clank Rift Apart: 69.59€ (-13%) - PS5

Ratchet & Clank Rift Apart Digital Deluxe Edition: 80.09€ (-11%) - PS5

Demon's Souls: 55.19€ (-31%) - PS5

Demon's Souls Digital Deluxe Edition: 74.99€(-25%) - PS5

Marvel's Spider-Man Miles Morales: 40.19€ (-33%) - PS4 + PS5

Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition: 59.99€ (-25%) - PS4 + PS5

Marvel's Spider-Man: 19.99€ (-50%) - PS4

Marvel's Spider-Man Editione GOTY: 29.99€ (-40%) - PS4

Immortals Fenyx Rising: 30.09€ (-57%) - PS4 + PS5

Immortals Fenyx Rising Gold Edition: 59.99€ (-40%) - PS4 + PS5

Pacchetto GTA 5 Premium Edition + carta prepagata Great white shark: 19.79€ (-56%) - PS4

Pacchetto GTA 5 Premium Edition + carta prepagata Whale shark: 23.99€ (-60%) - PS4

Pacchetto GTA 5 Premium Edition + carta prepagata Megalodon shark: 35.99€ (-60%) - PS4

Far Cry 3 Classic Edition: 8.99€ (-70%) - PS4

Far Cry 4: 8.99€ (-70%) - PS4

Far Cry 4 Gold Edition: -14.99€ (-70%) - PS4

Far Cry 4 Season Pass: 8.99€ (-70%) - PS4

Far Cry New Dawn: 13.49€ (-70%) - PS4

Far Cry New Dawn Deluxe Edition: 16.49€ (-70%) - PS4

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition: 19.99€ (-80%) - PS4

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Ultimate Edition: 29.99€ (-80%) - PS4

Far Cry 5 Dannati Luridi Zombi (DLC): 3.99€ (-50%) - PS4

Far Cry 5 Ore di tenebra (DLC): 5.99€ (-50%) - PS4

Far Cry 5 Lost on Mars (DLC): 4.99€ (-50%) - PS4

Borderlands 3 Next Level Edition: 24.74€ (-67%) - PS4 + PS5

Borderlands 3 Ultimate Edition: 49.99€ (-50%) - PS4 + PS5

PGA Tour 2K21: 19.79€ (-67%) - PS4

Red Dead Redemption II: 34.99€ (-65%) - PS4

Diteci, quali di queste offerte vi interessano di più? Vi ricordiamo inoltre che sono ancora in corso le offerte "Selezioni essenziali": giochi PS4 e PS5 in sconto fino al 75% sul PS Store.