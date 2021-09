Hideo Kojima vuole creare un gioco con Madds Mikkelsen dal titolo Mads Max

È risaputo che il celebre game designer Hideo Kojima e l'attore Mads Mikkelsen sono sia amici che colleghi, avendo lavorato assieme per Death Stranding, dove quest'ultimo impersonava Cliff Unger. E a quanto pare Kojima è intenzionato a collaborare nuovamente con l'attore in futuro. Con un post su Twitter ha infatti affermato che ha in mente diversi progetti con Mikkelsen come protagonista e uno di questi si chiama "Mads Max". Sì, avete letto bene.

"Ho una serie di idee che voglio creare con Mads come protagonista principale. Una volta ho spiegato una di queste a Mads. Ha ascoltato attentamente, ma quando gli ho detto il titolo è rimasto di sasso. Pensava che stessi scherzando. Ma ero serio. Il titolo provvisorio era "MADS MAX"", recita il tweet di Kojima.

Ovviamente siamo certi che Mikkelsen sia rimasto di stucco per la gioia e l'entusiasmo di partecipare a un altro progetto del geniale game designer, e di certo non per la casuale somiglianza tra il titolo "Mads Max" con quello di una piccola serie cinematografica da milioni di dollari di incassi.

In ogni caso, come affermato da Kojima, lui non sta di certo scherzando riguardo al progetto, quindi non vediamo l'ora di saperne di più su Mads Max nel prossimo futuro. E in caso contrario... beh, è comunque riuscito a strapparci un sorriso, quindi ci riteniamo soddisfatti anche così.

Nel frattempo Hideo Kojima ha consegnato il trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut.