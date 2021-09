Epic Games Store: gioco gratis del 9 settembre 2021 annunciato

Dopo aver reso disponibile il titolo gratuito PC di oggi, Epic Games Store ha annunciato il prossimo gioco gratis che sarà disponibile per il download la prossima settimana. A partire dal 9 settembre 2021 sarà possibile scaricare Sheltered.

Sheltered è un gioco gestionale survival caratterizzato da una storia profonda ed emotiva. I giocatori avranno il compito di proteggere i 4 membri di una famiglia che, dopo un'apocalisse globale, hanno trovato un rifugio sotterraneo abbandonato.

Sheltered

"Hai fame e la paura ti attanaglia il petto, dietro di te il portellone del rifugio si serra con un tonfo. Vorresti non dover uscire, ma lo fai comunque. Sarebbe più facile arrendersi. Ma non cedi. La fatica, la fame, la sete. La paura. Nella tua mente, riecheggia il mantra delle ragioni per cui devi restare in vita, perché lo stai facendo. Poi senti una voce. "Papà sei tornato." Il volto di tua moglie si illumina mentre apri una borsa piena di medicinali. Non è necessario dirle come li hai ottenuti. Ti basta goderti la tua piccola vittoria in questo periodo, che si sta rivelando il più difficile di tutti."

"Sheltered è un gioco gestionale post-apocalittico che propone un significato completamente nuovo del termine "nucleo familiare". Forte del vantaggio di cui godi rispetto a miliardi di vittime di un olocausto nucleare, dovrai raccogliere quanti più rifornimenti possibili lungo il cammino che ti condurrà al rifugio sotterraneo che presto diventerà la nuova casa per te e la tua famiglia", recita la sinossi ufficiale del gioco. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Sheltered.

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis della prossima settimana?

Ecco inoltre il gioco gratis PC dell'Epic Games Store disponibile da oggi, 2 settembre 2021.