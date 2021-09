Epic Games Store: gioco gratis del 2 settembre 2021 ora disponibile per il download

Da ora su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis di oggi, 2 settembre 2021. Come svelato la scorsa settimana si tratta dell'apprezzato titolo indie Yoku's Island Express.

Potrete reclamare il gioco gratis PC dall'Epic Games Store del 2 settembre 2021 entrando nella pagina dedicata del negozio digitale, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launcher di Epic e accedere al negozio direttamente da lì. Avete tempo fino al 9 settembre 2021 per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Yoku's Island Express è un riuscito mix tra un pinball e un metroidvania, il che rende il titolo di Villa Gorilla un'esperienza unica nel suo genere. Nei panni di un insetto postino dal nome Yoku, dovremo esplorare una grande isola composta da vari ambienti, come spiagge, foreste tropicali e montagne innevate. Sfruttando leve e pedane rimbalzanti dovremo raccogliere risorse, trovare la via verso l'obiettivo successivo e affrontare anche boss fight molto originali.

Yoku's Island Express, il nuovo gioco gratuito dell'Epic Games Store

"Approdato su Mokumana, Yoku è pronto a godersi la vita prendendo il sole e consegnando pacchi in un paradiso tropicale! Un'antica divinità dell'isola è tuttavia intrappolata in un sonno irrequieto e sta a Yoku attraversare l'isola per aiutare quanti si trovano in difficoltà in una stupenda avventura dallo stile di gioco unico che fonde le dinamiche dei flipper, i giochi di piattaforma e l'esplorazione di nuovi mondi!"

"Lancia e fai rimbalzare il nostro piccolo protagonista per la fantastica isola dipinta a mano nella tua missione per ricostruire l'ufficio postale e risveglia un'antica divinità dal suo profondo sonno.", recita la sinossi ufficiale del gioco.