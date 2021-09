PS5: Sony potrebbe aver fondato un nuovo studio in Giappone, al lavoro su un gioco tripla A

Stando ad alcune voci di corridoio Sony avrebbe ampliato i PlayStation Studios, fondando un nuovo studio in Giappone che si occuperà della produzione di giochi tripla A ad alto budget per PS5.

L'indiscrezione arriva dallo stesso insider che lo scorso giugno aveva svelato in anticipo l'acquisizione di Housemarque da parte di Sony. Con un post su Reddit, il gola profonda spiega che la stessa fonte che in passato gli aveva offerto la soffiata sugli autori di Returnal ora afferma che Sony avrebbe allestito un nuovo studio in Giappone che lavorerà a titoli tripla A ad alto budget. A quanto parte l'idea è quella di creare un qualcosa di simile a Initiative di Microsoft e per fare ciò la compagnia starebbe assumendo sviluppatori veterani da Capcom, Square Enix e Konami, con l'obiettivo di realizzare progetti di grosse dimensioni che siano in grado di attirare sia il favore sia dei giocatori orientali che di quelli occidentali.

PlayStation Studios

Il progetto sarebbe nato nel 2020, quindi in contemporanea con l'inizio del ridimensionamento di Japan Studio. Il primo progetto di questo fantomatico studio giapponese sarebbe già in sviluppo. Sempre secondo l'insider, un'altra fonte avrebbe confermato l'esistenza dello studio e che questo verrà svelato da Sony nel corso dei prossimi mesi, assieme al gioco a cui sta lavorando.

Ovviamente si tratta di un'indiscrezione che va presa con le pinze, visto che è impossibile verificarne la veridicità. Detto questo, di recente Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios, ha affermato che le produzioni giapponesi sono ancora di grandissima importanza per Sony e che in tal senso la compagnia sta investendo molto. E chissà, magari potremmo avere un primo assaggio di questo fantomatico nuovo progetto tripla A già durante il PlayStation Showcase della prossima settimana.