PS5 PlayStation Showcase: la data della nuova presentazione Sony a settembre!

Sony ha annunciato proprio in questi minuti il nuovo PS5 PlayStation Showcase, ovvero una presentazione interamente dedicata a PlayStation 5, con annunci, trailer e novità sui giochi in arrivo per la console, che si terrà nella data del 9 settembre 2021 alle 22:00.

Il PS5 PlayStation Showcase dovrebbe dunque rappresentare il tanto atteso evento di presentazione estivo da parte di Sony, che finora ha saltato buona parte degli appuntamenti tipici del mercato videoludico, come E3 e Gamescom, proseguendo con la sua politica di presentazioni dedicate e indipendenti.

L'oggetto dell'evento saranno i "giochi in uscita questo autunno e oltre", in base a quanto riferito da Sony, dunque possiamo aspettarci presentazioni non solo per quanto riguarda i titoli già annunciati ma anche novità assolute, probabilmente.

Lo show durerà circa 40 minuti, comunica la compagnia, e darà modo di vedere qualcosa sui giochi in sviluppo presso i PlayStation Studios e altri team, dunque è probabile che si tratti di titoli di notevole importanza nel panorama PS5. Sony ha inoltre fatto sapere che non sarà presente la "nuova generazione di PlayStation VR", che a quanto pare troverà spazio in un prossimo appuntamento.

Da notare che Sony, per questa occasione, non sembra utilizzare il format classico dello State of Play, dunque questo Showcase dovrebbe presentarsi come qualcosa di diverso e più simile al primo PS5 Showcase che andò in scena per presentare la nuova console.

Su quali possano essere i contenuti dell'evento, è difficile fare previsioni precise visto che il tempo passato dall'ultima presentazione generale da parte di Sony è tanto e le potenziali notizie si sono accumulate. Dopo il rinvio ufficiale di Horizon Forbidden West al 2022 con la nuova data annunciata alla Gamescom 2021, così come i posticipi annunciati di God of War Ragnarok e Gran Turismo 7, ci aspettiamo possibili sorprese per riempire il periodo di fine 2021, oltre a probabili aggiornamenti sullo stato dello sviluppo dei suddetti titoli, in particolare magari un video sull'action game di Sony Santa Monica.

L'appuntamento è dunque fissato per il 9 settembre 2021 alle ore 22:00 in Italia, con l'evento che verrà trasmesso in livestream da Sony attraverso i propri canali social, oltre ovviamente ad essere seguito in diretta da Multiplayer.it, tradotto e commentato in tempo reale, dunque non mancate!