Project Magnum, primo trailer occidentale del loot shooter per PC, PS5 e PS4

Project Magnum è il titolo provvisorio del nuovo loot shooter prodotto da Nexus, in uscita (ancora non si sa quando) su PC, PS5 e PS4. Ebbene, a circa un mese dall'annuncio ecco la versione occidentale dello spettacolare trailer del gioco.

Alcuni mesi fa Nexon ha investito fortemente in SEGA, Konami, Bandai Namco e Hasbro, ma è chiaro che il colosso coreano continua a portare avanti anche tutta una serie di progetti first party originali, come Project Magnum appunto.

Non sappiamo ovviamente come sarà il gioco, ma il video che potete vedere qui sopra promette dannatamente bene: i personaggi affrontano misteriosi mostri biomeccanici e a loro volta possono attivare armature ad alta tecnologia.

Project Magnum, l'artwork ufficiale del gioco

Tutta la componente shooting sembra ben implementata e arricchita da elementi che rendono l'esplorazione più rapida ma entrano in campo anche durante gli scontri, come i rampini a energia per gli spostamenti rapidi.

Insomma, Project Magnum sembra davvero un prodotto interessante e non vediamo l'ora di saperne di più. Visto che tuttavia neanche il nome del gioco è ancora ufficiale, temiamo possa volerci ancora un po' prima che arrivi qualche novità.