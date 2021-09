Paradox cambia CEO: Ebba Ljungerud lascia la compagnia per "differenze di visione"

Paradox Interactive annuncia l'abbandono del CEO Ebba Ljungerud avvenuto in questi giorni, a causa di "differenze di visione sulle strategie per il futuro", in base a quanto riferito, senza specificare meglio la questione e con una sostituzione al volo nel ruolo di vertice della compagnia.

La Ljungerud è stata sostituita con effetto immediato da Fredrik Wester, che è dunque diventato il nuovo CEO di Paradox Interactive, il quale ha conseguentemente lasciato il suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione per prendere la nuova posizione esecutiva.

Ljungerud resterà comunque all'interno di Paradox per un primo periodo di assestamento e passaggio del testimone, per poi proseguire verso nuove occupazioni, di cui ancora non sappiamo nulla. Il lavoro della Ljungerud è stato molto apprezzato in questi anni, contribuendo a una notevole crescita della compagnia sul mercato videoludico.



Di recente, Paradox Interactive si è notevolmente ampliata e ha avviato una proficua attività come publisher, ponendosi come punto di riferimento per quanto riguarda soprattutto i giochi strategici e gestionali, ma non solo, con molti titoli che hanno raggiunto ottimi risultati in termini di critica e vendite, come per il recente Crusader Kings 3.

Tuttavia, ci sono stati anche episodi controversi e risultati deludenti, come la gestione di alcune espansioni e DLC per i titoli e la gestione di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 decisamente confusionaria. In ogni caso, non è chiaro a cosa si riferisca la compagnia quando parla di divergenze di visione sul futuro, ma potrebbe implicare qualche grossa novità in arrivo per quanto riguarda l'organizzazione o la strategia del futuro prossimo di Paradox.