Paradox Interactive ha acquisito Haemimont Games, lo studio di Jagged Alliance 3 e Stranded

In effetti Haemimont Games è nota soprattutto per titoli del genere, come i Tropico o Surviving Mars , ma va detto che non ne disdegna anche altri, come fatto ad esempio con il survival Stranded: Alien Dawn o con il tattico Jagged Alliance 3 .

Un accordo soddisfacente

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a Haemimont Games in Paradox!" ha dichiarato Fredrik Wester, CEO di Paradox. "Portano con loro un team affiatato con una lunga esperienza nello sviluppo di giochi gestionali e hanno nel loro portfolio molti progetti di spessore. Inoltre, possiedono una forte vena creativa, una tecnologia sviluppata appositamente per supportare la loro nicchia, una nuova proprietà intellettuale in fase di sviluppo e una cultura solida che si adatta perfettamente al nostro modo di lavorare. Abbiamo grande fiducia nel loro team e nella loro leadership, e il nostro obiettivo principale ora è garantire che possano continuare a creare grandi giochi sotto la nuova proprietà."

Delle cupole di Surviving Mars

Dopo l'acquisizione, Haemimont Games sarà interamente posseduta da Paradox. L'attuale leadership e il team rimarranno attivi nello studio, e i progetti in corso continueranno ad essere sviluppati.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Paradox!" ha affermato Gabriel Dobrev, fondatore di Haemimont Games. "La sintonia culturale tra le nostre aziende è straordinaria e ci sentiamo già a casa. Questa partnership ci permette di spingere oltre i limiti dei nostri giochi, offrendo esperienze più profonde e coinvolgenti ai nostri giocatori. Inoltre, apre nuove prospettive per il nostro team, la nostra tecnologia e i nostri processi creativi, che siamo impazienti di esplorare. Aspettatevi da noi dei nuovi giochi straordinari!" L'acquisizione prevede un pagamento iniziale in contanti e un earnout basato sulle prestazioni di dimensioni simili, che verrà erogato nei prossimi anni. Haemimont Games e Paradox hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto, per il momento. L'acquisizione sarà finanziata con della liquidità già disponibile e si prevede che venga completata nei prossimi giorni.