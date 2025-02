Monster Hunter Wilds è in prenotazione in sconto su Instant Gaming, mentre la seconda beta si avvicina

La prenotazione di Monster Hunter Wilds in versione PC Steam è ora in sconto tramite la piattaforma Instant Gaming. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo che vedete qui sopra calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming non sarà mostrata fino al momento del pagamento.