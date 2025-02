Ricavi in calo ma profitti in crescita per Paradox nell'ultimo trimestre

L'utile al netto delle imposte è di MSEK 310,8 (circa 27,1 milioni di euro) rispetto a MSEK 98,3 (circa 8,6 milioni di euro) dell'anno precedente. Il flusso di cassa dalle attività operative è di MSEK 441,8 (circa 38,5 milioni di euro) rispetto a MSEK 525,5 (circa 45,8 milioni di euro), e il flusso di cassa dalle attività di investimento è di MSEK -158,9 (circa -13,9 milioni di euro) rispetto a MSEK -146,6 (circa -12,8 milioni di euro).

Il logo di Paradox Interactive

Alla fine del periodo, la liquidità disponibile è di MSEK 1.469,4 (circa 128,2 milioni di euro) rispetto a MSEK 1.098,0 (circa 95,8 milioni di euro).

A trainare i ricavi del trimestre sono stati Cities: Skylines, Cities: Skylines II, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV e Stellaris.

Durante il periodo dato sono stati lanciati dei nuovi contenuti scaricabili: Götterdämmerung per Hearts of Iron IV, Wandering Nobles per Crusader Kings III, Grand Archive per Stellaris, Pivot of Empire per Victoria 3, Ways of War per Age of Wonders 4, Atomic Ambitions per Millennia, Urban Promenades e Modern Architecture per Cities: Skylines II, oltre a Mountain Village e Map Pack 3 per Cities: Skylines. Sono stati lanciati anche dei nuovi port per console di alcuni contenuti scaricabili: Tours and Tournaments per Crusader Kings III, nonché Galactic Paragons e First Contact per Stellaris.

Parlando di giochi veri e propri, sono stati lanciati Tlatoani, sviluppato da Perspective Games e Bellwood Studios e pubblicato da Paradox Arc, e Space Trash Scavenger, sviluppato da SquarePlay Games e pubblicato da Paradox Arc.

Il gioco Mechabellum, sviluppato da Game River e pubblicato da Paradox Arc, è stato invece rivenduto allo sviluppatore.

Per l'intero anno, i ricavi ammontano a MSEK 2.200,9 (circa 192,1 milioni di euro) rispetto a MSEK 2.642,1 (circa 230,6 milioni di euro), con una diminuzione del 17% rispetto all'anno precedente. L'utile d'esercizio è invece di MSEK 721,4 (circa 63,0 milioni di euro) rispetto a MSEK 657,9 (circa 57,4 milioni di euro), con un incremento del 10%.

Tra gli eventi di rilievo segnalati nel rapporto, spicca l'acquisizione al 100% dello studio di sviluppo bulgaro Haemimont Games.