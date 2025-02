NVIDIA GeForce RTX 5090 ancora non si trova: prezzi folli e bagarini sempre più scatenati, anche in Italia

La scarsa disponibilità della RTX 5090 è dovuta a diversi fattori, tra cui la limitata produzione iniziale e la decisione di NVIDIA di essere molto selettiva nella scelta dei rivenditori autorizzati alla vendita delle prime scorte. Questa situazione ha creato un terreno fertile per i bagarini, che stanno approfittando della forte domanda per gonfiare i prezzi.

Continuano i problemi di disponibilità delle nuove GPU GeForce RTX della serie 50. La scheda video NVIDIA GeForce RTX 5090 è stata messa in commercio da pochi giorni e già si registrano prezzi esorbitanti a causa della scarsa disponibilità e della forte domanda. A Taiwan, alcuni rivenditori non autorizzati stanno offrendo la scheda grafica a prezzi che raggiungono i 9.100 dollari, quasi tre volte il prezzo di listino. Ma anche in Italia i bagarini non scherzano.

I prezzi di NVIDIA GeForce RTX 5090

Anche in altri paesi, come gli Stati Uniti, la situazione non è migliore. Su eBay, la GeForce RTX 5090 viene offerta a prezzi che superano i 9.000 dollari, con molti venditori che propongono addirittura slot di "pre-ordine". In Italia troviamo ancora inserzioni con offerte che superano i 6.000€.

Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G in vendita su eBay a più di 6.000€ con oltre 50 offerte a poco meno di un'ora dalla scadenza

Invitiamo i lettori ovviamente a prestare la massima attenzione e ad acquistare la GeForce RTX 5090 solo dai canali di vendita al dettaglio ufficiali, evitando piattaforme come eBay e Craigslist, dove è più facile imbattersi in truffe o prezzi gonfiati in queste condizioni.

Si prevede che la disponibilità della GeForce RTX 5090 migliorerà nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono certezze. Il lancio della serie RX 9070 di AMD potrebbe contribuire ad aumentare la concorrenza nel mercato delle schede grafiche di fascia alta, con possibili benefici per i consumatori in termini di prezzi e disponibilità.