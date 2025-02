Il gioco di kart non ufficiale di Bloodborne riceverà un'espansione, dal nome scontato

LWMedia, lo studio di sviluppo di Nightmare Kart, sostanzialmente il gioco di kart non ufficiale di Bloodborne (in origine era Bloodborne Kart), ha annunciato la prima espansione del gioco. Sarà anch'essa gratuita e chi chiamerà, indovinate un po', Nightmare Kart: The Old Karts. Si tratta di un chiaro riferimento a The Old Hunters, la prima e unica espansione del gioco di FromSoftware.