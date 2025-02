Bloodborne Remake esiste? Il rumor si rianima dopo la rimozione chiesta da Sony di un video del "Demake"

Sony continua a muoversi in difesa dei propri diritti su Bloodborne, ma la tempistica di questi interventi risulta sospetta e in molti cominciano seriamente a pensare che un Bloodborne Remake sia in arrivo, considerando anche la recente richiesta di rimozione di un vecchio video del progetto Bloodborne PSX Demake.

La questione segue a stretto giro la richiesta di rimozione della patch di Bloodborne a 60 fps che era stata sviluppata dal noto Lance McDonald e che aveva già destato i primi sospetti su possibili movimenti nuovi intorno al franchise da parte di Sony.

In quel caso, il modder aveva considerato strano l'atteggiamento della compagnia nipponica, ma sembrava comunque rientrare in una normale manovra cautelativa per proteggere i diritti sul nome del gioco.