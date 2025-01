Sony ha chiesto la rimozione della patch che porta Bloodborne a 60 fps: che succede?

Stando a quanto riferito dal modder Lance McDonald, Sony ha chiesto la rimozione della patch che porta Bloodborne a 60 fps, attraverso la tradizionale notifica di violazione del copyright che viene utilizzata in casi come questi.

"Il 21 febbraio 2021 ho creato e pubblicato una patch per Bloodborne che consente al gioco di girare a 60 fps", ha scritto McDonald. "Oggi ho ricevuto una richiesta di rimozione per violazione del copyright da parte di Sony Interactive Entertainment, in cui mi viene chiesto di cancellare i link alla patch che ho pubblicato su internet, e così ho fatto."

Il modder ha pensato bene di tutelarsi con questo post in cui annuncia di aver ricevuto la notifica DMCA emessa da Sony e di aver ottemperato a tale richiesta. Tuttavia è chiaro che una mossa del genere dopo ben quattro anni appare sospetta.