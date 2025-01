Monster Hunter Wilds ha preso ispirazione dai crossover con The Witcher 3 e Final Fantasy 14 di World

Come spiegato dal team di Capcom a IGN USA, in particolare dalla collaborazione con Final Fantasy 14 deriva l'idea di mostrare a schermo il nome delle mosse eseguite dai cacciatori (in alto a destra dell'interfaccia). Stando al director di Wilds, Yuya Tokuda, questa aggiunta gli è stata suggerita da Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy 14, dato che a suo avviso ai giocatori piace vedere il nome delle mosse del proprio cacciatore mentre le esegue.

Monster Hunter Wilds porterà con se il suo bagaglio di novità rispetto ai precedenti capitoli della serie, alcune delle quali prendono ispirazione dai contenuti crossover a tema The Witcher 3: Wild Hunt e Final Fantasy 14 realizzati per Monster Hunter World.

Le ispirazioni da The Witcher

Invece, dal crossover di The Witcher 3: Wild Hunt, è arrivata l'ispirazione di aggiungere maggiore enfasi sulla narrazione durante le missioni. Per chi non lo sapesse, in questo contenuto i giocatori vestono in panni di Geral di Rivia, arrivato nel Nuovo Mondo tramite un portale, in una stratificata missione, con tanto di obiettivi opzionali e dialoghi a scelta multipla.

Un gruppo di cacciatori di Monster Hunter World affronta il Behemoth di Final Fantasy

Una struttura del tutto aliena a Monster Hunter, realizzata per rendere ancora più genuina questa collaborazione tra i due brand, ma anche come una sorta di test in preparazione di Wilds per capire come i giocatori avrebbero reagito a più dialoghi e opzioni durante le conversazioni in un Monster Hunter.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 28 febbraio. La data di uscita sarà anticipata da una seconda beta aperta a tutti e uno showcase dedicato al gioco.