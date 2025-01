Un video gameplay di Monster Hunter Wilds mostra il Gypceros nella seconda beta

Capcom ha preso parte al Taipei Game Show 2025 presentando al pubblico in anteprima una sessione di gioco della seconda beta di Monster Hunter Wilds in programma per il mese prossimo, mostrando una caccia al Gypceros, una delle novità che saranno presenta nella seconda fase di test aperta a tutti.

Per chi ha giocato i vecchi capitoli della serie (l'ultima apparizione nella serie principale è stata in Generations Ultimate) sicuramente ha ben presente le peculiarità di questo sgraziato Wyvern rapace, che ha diverse frecce al suo arco. Come possiamo vedere nel filmato (a partire dal minuto 10:11), il Gypceros può sputare della bile in grado di avvelenare i cacciatori e usare la sua cresta luminosa per accecarli, per poi colpirli a tradimeno con la sua coda gommosa allungabile.