Monster Hunter Wilds sarà più accessibile di World per i nuovi giocatori, ma non necessariamente più facile

Con il lancio di Monster Hunter Wilds sempre più vicino, il team di Capcom ha concesso una lunga intervista a IGN in cui si è parlato di vari temi, tra cui quello della curva di apprendimento e le difficoltà che possono incontrare i nuovi giocatori che si approcciano per la prima volta alla serie, caratterizzato da meccaniche di gameplay ben differenti da quelle di altri action GDR. In questo senso, il team ha svelato di aver lavorato molto sull'accessibilità, in modo da rendere l'esperienza per più digeribile per i neofiti per prepararli come si deve prima di affrontare i mostri più avanzati.

Ad esempio, il producer della serie, Ryozo Tsujimoto, ha spiegato che alcuni giocatori hanno abbandonato Monster Hunter World prima di entrare nel vivo dell'esperienza e che i dati estrapolati da questo gioco sono stati utili per creare un'esperienza in grado di divertire chiunque senza stravolgere la natura del gameplay. Banalmente abbiamo visto degli esempi già nella prima beta di Wilds, dove i giocatori vengono introdotti alle quattordici classi di armi con una sorta di quiz per individuare quella che meglio si adatta al loro stile di gioco e sono stati aggiunti dei video esemplificativi delle varie mosse nel menu, al contrario delle note striminzite presenti nei precedenti giochi. Ma questi chiaramente sono solo alcuni esempi.