DOOM: The Dark Ages sarebbe già in sviluppo per Nintendo Switch 2, ma Microsoft non può dirlo

Come saprete, pochi giorni fa è stata annunciata la data di uscita del nuovo sparatutto di Bethesda e id Software, fissata al 15 maggio e solo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Nintendo Switch 2 non è stata assolutamente menzionata e il motivo, almeno secondo eXtas1s, è che Nintendo starebbe vietando alle terze parti di annunciare in via ufficiale dei giochi per la console, forse in attesa del Direct in programma di aprile .

Microsoft ha confermato di voler supportare attivamente Nintendo Switch 2 pubblicando sulla console i giochi proditti dai team degli Xbox Game Studios. Tra questi potrebbe esserci anche DOOM: The Dark Ages , con l'insider eXtas1s che afferma che una conversione del gioco è già in sviluppo , ma che non può ancora essere annunciata ufficialmente.

DOOM: The Dark Ages sarà uno dei titoli di lancio di Switch 2?

"DOOM The Dark Ages non è stato annunciato Nintendo Switch 2, ma non perché la console non sia in grado di gestire il gioco (ha potenza sufficiente!), bensì perché Nintendo non vuole farcelo ancora vedere", ha detto eXtas1s su X.

"Il gioco, che è in pieno sviluppo per la console next-gen, è stato deliberatamente nascosto. Nintendo non ha dato il via libera a tutti i suoi partner per presentare i loro titoli, soprattutto quelli che sarebbero esclusivi per lo Switch 2 (qui per "esclusivi" supponiamo intenda che non arriveranno su Switch 1, ma solo sulla nuova console, ndr). Perché questa estrema segretezza?"

"Perché sembra che qualsiasi gioco esclusivo per la Switch 2 necessiti di un permesso speciale da parte di Nintendo prima di essere annunciato. Si tratterebbe di una strategia per controllare l'hype ed evitare fughe di notizie fino a quando l'azienda non deciderà di rivelare informazioni tecniche più ufficiali sulla sua nuova console".

Ovviamente prendete il tutto con le pinze, dato che al momento non c'è davvero nulla di ufficiale ed eXtas1s non sempre si è dimostrato una fonte infallibile. Detto questo sembra comunque un'ipotesi plausibile. Phil Spencer, il boss di Xbox, ha confermato che vuole portare i giochi della compagnia su Nintendo Switch 2, senza contare il fatto che sia DOOM 2016 che DOOM: Eternal sono entrambi arrivati su Nintendo Switch 1. Staremo a vedere.