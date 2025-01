I nuovi driver NVIDIA aggiungono una feature per rendere più fluido i giochi tramite l'intelligenza artificiale

NVIDIA ha rilasciato un aggiornamento per l'app GeForce e i driver Game Ready che porta con sé importanti novità , tra cui DLSS 4 Multi Frame Generation, la nuova funzione Override e miglioramenti a RTX Video Super Resolution. Tuttavia, l'elemento più interessante è l'introduzione di Smooth Motion , una tecnologia di frame generation basata sull'intelligenza artificiale, che può essere attivata direttamente dal driver per le GPU RTX 50.

Smooth Motion rappresenta un nuovo approccio alla generazione di frame nei giochi che non supportano nativamente DLSS Frame Generation . NVIDIA ha sviluppato questo sistema come alternativa per garantire un'esperienza di gioco più fluida, permettendo agli utenti di raddoppiare il frame rate percepito nei titoli compatibili.

Ottimizzazioni per giochi e video in HDR

L'aggiornamento driver non si limita solo a Smooth Motion, ma introduce anche miglioramenti per i titoli in arrivo, tra cui Kingdom Come: Deliverance II e Marvel's Spider-Man 2 su PC. Quest'ultimo riceve il supporto per DLSS Super Resolution, Frame Generation, Ray Reconstruction, Reflex e vari effetti ray tracing, con un futuro update che porterà anche DLSS 4 Multi Frame Generation.

Ecco dove poterlo attivare

Parallelamente, NVIDIA ha aggiornato RTX Video Super Resolution, il suo sistema di upscaling AI per i video. Ora, il nuovo modello AI è più efficiente del 30%, riducendo l'uso della GPU alle impostazioni di qualità massima. Inoltre, i contenuti HDR a risoluzione inferiore verranno automaticamente upscalati alla risoluzione nativa del display.

L'introduzione di Smooth Motion segna un nuovo passo avanti per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei driver grafici, permettendo agli utenti di migliorare la fluidità dei propri giochi senza attendere aggiornamenti specifici da parte degli sviluppatori.