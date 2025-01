NVIDIA ammette: sarà difficile trovare GeForce RTX 5090 e RTX 5080 domani

Alla fine anche NVIDIA ha dovuto ammetterlo: sarà molto difficile trovare le schede grafiche di nuova generazione, NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080, il giorno dell'uscita ufficiale, ovvero domani, giovedì 30 gennaio 2025.

Tim Adams, responsabile della community GeForce di NVIDIA, ha dichiarato in un post sul forum che l'azienda si aspetta una domanda elevata per entrambe le schede. Nonostante NVIDIA e i suoi partner stiano incrementando le spedizioni ai rivenditori, le scorte potrebbero finire in un baleno. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.