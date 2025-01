Nintendo ha fatto causa a un negozio chiamato Super Mario, ma non è andata bene

Nintendo ha fatto causa a un negozio chiamato Super Mario: una piccola attività commerciale situata a San Ramon, in Costa Rica, che tuttavia potrà mantenere questo nome visto che ha vinto la battaglia legale.

Non capita spesso, ma stavolta la casa di Kyoto ha dovuto desistere: nonostante i suoi avvocati abbiano presentato centinaia di documenti a supporto dell'accusa, il Registro Nazionale del Costa Rica ha respinto la richiesta.

Il motivo? A quanto pare al trademark di Nintendo su Super Mario in Costa Rica manca una classificazione, e tanto è bastato per fare in modo che il negozio di alimentari non fosse costretto a cambiare un nome che utilizzava già da decenni.

Al contrario: andando a controllare il registro delle proprietà intellettuali del Costa Rica, in questo momento è il negozio a possedere il marchio relativo al suo logo di Super Mario giallo e nero.