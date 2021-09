Townscaper, recensione di un city builder rilassante

Ci si ritrova spesso a discutere su cosa sia un videogioco e le risposte sono alle volte molto dettagliate e alle volte molto generiche. Impossibile accontentare tutti, ma - dal nostro punto di vista - è videogioco un prodotto digitale interattivo che svolge il compito di intrattenere l'utente. Il "come" cambia enormemente a seconda del genere e della sensibilità del creatore, ma cambia anche in base al modo in cui il giocatore approccia il prodotto. Nel caso di Townscaper, ciò che conta è proprio il modo in cui lo affronterete. Per alcuni sarà una perdita di tempo, per altri una piccola sorpresa da cui sarà difficile staccarsi per molte ore.

Townscaper propone uno spazio orizzontale abbastanza limitato (su Switch), ma permette di salire ad altezze irrealistiche. Il resto sta a voi. Potete puntare a creare un classico paesello marittimo, una piccola città costruita come se fosse attorno a una collina, una serie di isolotti collegati tra loro, oppure - come nel nostro caso - una città deforme, tentacolare, con edifici che si sviluppano ad anello, in aria, attorno ad altri edifici, strade nel vuoto che ruotano attorno all'intera città. La costruzione procedurale segue ovviamente certe regole e starà a noi scoprire i (pochi) segreti che nasconde, come ad esempio la capacità di creare una serie di scalinate se posizionate due torri a fianco a fianco tra due livelli di strada (sembra una banalità, ma è una scelta architettonica molto specifica).

Al primo click posizioneremo una strada , un quadrato vuoto. Premendo sopra la strada, posizioneremo un edificio, che in automatico apparirà come una piccola casetta. Premendo sul tetto della casetta, questa si alzerà in un edificio e due piani, e se continuiamo diventerà una torre. Ampliando la strada attorno alla casa, avremo più spazio per posizionare altre casette, magari facendo dei grossi condomini. Questi, se abbastanza ampi, perderanno il tetto, che diventerà una nuova strada, da usare per creare un nuovo livello della città.

In Townscaper si fa una sola cosa: si costruisce una città . Non pensiate però a Minecraft , a Dreams o a SimCity , perché il gioco di Oskar Stålberg (autore di Bad North ) riduce l'idea ai minimi termini facendo l'esatto opposto di quanto propongono i giochi di norma: ci toglie controllo e non ci dà alcuno scopo. Tutto quello che si deve fare, nel piccolo mare vuoto che fa da base per la nostra città, è selezionare una casella, così da posizionare una costruzione. L'unica libertà concessaci è la scelta del colore della nostra costruzione, per il resto è tutto automatizzato.

Controlli e versioni del gioco

Townscaper permette di creare ambienti visivamente molto belli

La nostra prova è avvenuta su Nintendo Switch, il che ci ha permesso di provare a costruire la città sia usando il touchscreen sia i normali controlli con i tasti. Inizialmente viene istintivo toccare lo schermo, posizionando strade ed edifici con rapidità ma, nel momento nel quale la nostra città è divenuta più ampia e ha iniziato ad alzarsi in altezza, siamo passati in maniera molto naturale a levette analogiche e pulsanti.

Townscaper, inizialmente, potrebbe "ossessionare" l'utente e spingerlo a giocare per anche un'ora di fila (nel nostro caso è stato così), ma superato l'impatto è probabile che diventi un gioco da passatempo, per riempire un momento di vuoto e far rilassare la mente per alcuni minuti. In altre parole, è un prodotto perfetto per la mobilità. Per questo motivo, tra la versione PC e Switch, quest'ultima è probabilmente il miglior compromesso, visto che propone portabilità e un sistema di controllo doppio; sappiate però che su PC avrete accesso a uno spazio di costruzione maggiore.

Nintendo Switch non riesce però a eseguire Townscaper in modo perfetto. Non abbiamo avuto modo di mettere alla prova altre versioni, quindi non sappiamo se sia un problema comune o sia dovuto ai limiti della console giapponese, ma appena la città diventa ampia, la proceduralità dell'aspetto delle nostre costruzioni si rallenta in modo significativo. Posizionando un nuovo edificio, ci vogliono svariati secondi perché il gioco capisca cosa abbiamo fatto, analizzi le caselle nelle vicinanze e cambi l'aspetto del nuovo edificio in modo coerente con il resto dell'ambientazione. Anche il primo caricamento è tutt'altro che istantaneo. Si tratta di limiti che potrebbero infastidire alcuni giocatori, quindi è da tenere in conto se lo si vuole approcciare come metodo di relax.