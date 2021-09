Children of Silentown, periodo di uscita e trailer per l'avventura di Elf Games

Children of Silentown, l'interessante avventura dark sviluppata Elf Games in collaborazione con Luna2 Studio e Daedalic Entertainment, ha un nuovo trailer e un periodo di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile su PC e console all'inizio del 2022.

Nel nostro provato di Children of Silentown abbiamo sottolineato le atmosfere intriganti e lo stile peculiare di questa produzione, dotata peraltro di una colonna sonora davvero notevole.

"Children of Silentown è un'avventura dark che racconta la storia di Lucy, una bambina cresciuta in un villaggio isolato nel cuore di una foresta abitata dai mostri", racconta la sinossi ufficiale del gioco. "Le sparizioni non sono qualcosa di insolito nel villaggio, ma questa volta, Lucy è abbastanza grande da investigare da sola."

"Accompagna Lucy e i suoi amici in questo gioco di avventura dalle tinte oscure, sviluppato dai creatori di Little Briar Rose in collaborazione con lo Studio Luna2."

"Lucy teme la foresta, proprio come qualsiasi altro bambino: ogni notte, cupi ruggiti richeggiano tra le case. Neanche i suoi sogni sono un posto sicuro dove poter giocare.

Le sparizioni misteriose non sono insolite nel villaggio. Questa volta, però, Lucy è decisa ad investigare; ma dovrà farlo da sola."