Evoluzioni Pokémon: trailer di presentazione per la nuova serie animata

Evoluzioni Pokémon è una nuova serie animata incentrata sulla celebre serie delle creature tascabili da parte di The Pokémon Company e Nintendo, all'interno delle celebrazioni per il 25° anniversario del brand, visibile nel nuovo trailer di presentazione.

La serie sarà composta da otto episodi e accompagnerà i fan in un viaggio che attraversa tutte le regioni conosciute del mondo dei Pokémon ed esplorate nei videogiochi della serie principale, a partire dalla prima pubblicazione 25 anni fa.

In un certo senso, prosegue in questo modo la retrospettiva offrendo una nuova visione su tutte le 8 regioni storiche, con i vari Pokémon scoperti nella serie all'interno di ciascuna di esse. La serie partirà dalla regione di Galar, protagonista dei recenti videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e culminerà nella regione di Kanto, scoperta ed esplorata nel 1996 attraverso i primi giochi della serie principale, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Verde.

Evoluzioni Pokémon è una serie animata che fa da celebrazione a tutto il franchise

Ciascun episodio, leggiamo nel comunicato stampa, sarà ambientato in una regione diversa, affrontata nella serie animata in un ordine cronologico inverso rispetto a quello in cui le abbiamo conosciute nei videogiochi, dunque a partire da Galar si proseguirà verso Alola, Kalos, Unima, Sinnoh, Hoenn, Johto e Kanto.

Questo è il programma degli episodi della serie Evoluzioni Pokémon, che andrà in scena sul canale ufficiale Pokémon di YouTube e su TV Pokémon nelle seguenti date: