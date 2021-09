Big Brain Academy: Sfida tra Menti annunciato per Nintendo Switch, data e trailer

Big Brain Academy: Sfida tra Menti è stato annunciato per Nintendo Switch, con tanto di data di uscita e trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 3 dicembre.

"Affidati all'ingegno e metti in gioco la tua mente con quella degli altri concorrenti in una serie di divertenti attività che metteranno alla prova le capacità intellettuali e i riflessi di tutta la famiglia", si legge ne comunicato ufficiale.

"Con il Prof. Bilancini (la tua illustre guida nel gioco) sempre disponibile a offrire suggerimenti e la possibilità per ogni giocatore di impostare il proprio grado di difficoltà, persone di tutte le età e livelli di abilità possono competere l'uno contro l'altro per testare la memoria, la capacità di analisi, la percezione e altro ancora."

Big Brain Academy: Sfida tra Menti, un'immagine dal trailer

Oltre a divertirsi in multiplayer, Big Brain Academy: Sfida tra menti include anche opzioni per giocatore singolo in modalità Individuale, perfette per esercizi quotidiani che aiutano a perfezionare e migliorare il Punteggio Cervellone. Queste attività sono un modo divertente per iniziare bene la giornata o per rilassarsi la sera. E grazie alla natura anche portatile di Nintendo Switch, puoi metterti alla prova sempre e ovunque!

Il gameplay principale di Big Brain Academy: Sfida tra menti consiste in una serie di vari rompicapo suddivisi in cinque categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Il gioco propone un vasto assortimento di attività ed esercizi che metteranno alla prova il cervello in diversi modi e che possono essere effettuati da soli, con un massimo di altri tre giocatori in locale o anche contro menti di tutto il mondo, attraverso Internet.

Di seguito è riportata una panoramica delle diverse modalità di gioco: