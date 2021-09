THQ Nordic Showcase annunciato con Geoff Keighley per il 10° anniversario

THQ Nordic ha annunciato un suo Showcase speciale in occasione del 10° anniversario della compagnia, che porterà con sé diverse novità interessanti dall'etichetta in questione, da presentare all'interno di un evento che vedrà la partecipazione anche di Geoff Keighley.

L'organizzatore dei The Game Awards, nonché conduttore della Summer Fest e dell'Opening Night Live della Gamescom tornerà dunque sul palcoscenico virtuale per presentare anche il THQ Nordic Showcase, che si terrà in data 17 settembre 2021 alle ore 21:00 italiane.

Non ci sono molte informazioni al riguardo, ma in base a quanto riferito chiaramente dal publisher ci saranno 6 nuovi giochi annunciati nel corso dell'evento, oltre ad aggiornamenti su titoli noti e nuovi materiali video, probabilmente.

La curiosità ovviamente si concentra su questi 6 nuovi titoli, che in base al comunicato stampa ci porteranno in un viaggio "tra tempo e spazio", cosa che forse può rappresentare un indizio sui contenuti in questione. "Siate spettatori del ritorno di franchise leggendari, inclusi alcuni che i fan stanno aspettando da decenni di poter rivedere in un nuovo capitolo e potete anche aspettarvi seguiti di giochi molto amati", si legge nel commento di THQ Nordic.

La questione si fa dunque decisamente interessante: oltre a questo, il publisher ha anche riferito che ci stanno novità e nuovi trailer su Elex 2, seguito dell'RPG fantascientifico, e una dimostrazione del nuovo CRPG Expeditions: Rome, oltre a qualcosa sui nuovi progetti di HandyGames.