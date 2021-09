Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka da Shirogane_sama è quasi da spiaggia

Neon Genesis Evangelion è tornato in auge grazie anche al completamento della nuova tetralogia di lungometraggi, dunque anche i cosplayer sono tornati in azione sul franchise, come possiamo vedere in questo bel cosplay di Asuka da parte di Shirogane_sama.

Il personaggio di Asuka Soryu Langley è molto complesso all'interno della serie e quella che ne fa Shirogane sembra essere una netta reinterpretazione basata sull'aspetto più sensuale della ragazza, com'è visibile anche in altri shoot da parte della stessa modella.

Nella foto che vediamo qui sotto, Asuka è rappresentata con un costume in latex che riprende colore e stile della Plugsuit della pilota dell'Eva 02 ma con una digressione piuttosto peculiare. In sostanza, è un misto tra una plugsuit e un costume da bagno, cosa che quantomeno ci rimanda all'estate.

Nel frattempo, ricordiamo che i nuovi film di Neon Genesis Evangelion sono disponibili da qualche settimana su Amazon Prime Video e consentono di avere una nuova visione sull'intera serie, vista la forte rielaborazione effettuata sulla storia e i personaggi in questa nuova tetralogia.