Diablo 2: Resurrected, la classe Paladino protagonista di un gameplay trailer

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Diablo 2: Resurrected con protagonista il Paladino, una delle sette classi disponibili nel gioco.

Lo stile di combattimento del Paladino è estremamente versatile, visto che se la cava alla grande sia negli scontri ravvicinati, anche grazie allo scudo con cui proteggersi dagli attacchi avversari, sia nell'utilizzo di incantesimi per potenziare gli alleati o debuffare i nemici. Potrete ammirarlo in azione nel player qua sopra.

Diablo 2: Resurrected sarà disponibile a partire dal 23 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e, ovviamente, PC. È la rimasterizzazione definitiva di Diablo II e della sua espansione Lord of Destruction, due capisaldi dell'iconica serie di giochi di ruolo d'azione di Blizzard Entertainment. I giocatori veterani e quelli che non hanno giocato l'originale vent'anni fa ora possono provare lo stile di gioco senza tempo di Diablo II con grafica e audio moderni, capaci di sfruttare al meglio l'hardware di oggi.

Nel gioco saranno disponibili sette classi differenti, ovvero Amazzone, Assassina, Barbaro, Negromante, Paladino, Druido e Incantatrice, insomma c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Se volete farvi un'idea anche delle altre classi presenti nel gioco, vi consigliamo di guardare il trailer del Barbaro e il filmato dedicato all'Incantatrice.