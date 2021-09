Horizon Forbidden West in preorder con Collector's, Special e Digital Deluxe Edition

Horizon Forbidden West arriverà il 18 febbraio 2022 su PS5 e PS4 ma i preordini sono aperti da oggi, con Sony che ha annunciato anche le diverse edizioni del gioco tra Collector's Edition di vario tipo, Special e Digital Deluxe Edition acquistabili da ora.

Tutte le edizioni speciali consentono di ottenere i contenuti digitali speciali Nora Legacy Outfit e Spear. Horizon Forbidden West è stato rinviato al 2022 con un annuncio alla Gamescom 2021, ma è possibile a questo punto che possa tornare a mostrarsi durante il PS5 PlayStation Showcase annunciato per il 9 settembre.

Il gioco è ambientato sei mesi dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn e mostra Aloy in un lungo viaggio verso l'ovest, per investigare su quanto emerso al termine del capitolo precedente, incontrando ovviamente nuove tribù e nuove creature all'interno di varie ambientazioni.

Horizon Forbidden West: la Digital Deluxe Edition

Partiamo intanto dalla Digital Deluxe Edition, un'edizione speciale in digitale cross-gen disponibile su PlayStation Store al prezzo di 89,99 euro, che consente di ottenere i seguenti contenuti: