Edens Zero, il cosplay di Rebecca Bluegarden di tiffanyswaan vi porterà nello spazio

Vediamo questo ottimo cosplay di Rebecca Bluegarden, una delle protagoniste della serie giapponese Edens Zero, realizzato in modo ineccepibile da tiffanyswaan, che ha riprodotto tutte le caratteristiche del personaggio con grande perizia.

Edens Zero è opera di Hiro Mashima, lo stesso mangaka cui dobbiamo la serie Fairy Tail, e offre una quantità di fanservice e di uso casuale del tema dell'amicizia oltre il livello di guardia. Rebecca è la protagonista femminile indiscussa. È lei che permette a Shiki, il protagonista maschile, di lasciare il pianeta di robot su cui viveva da anni, ed è sempre lei la prima compagna dei suoi viaggi in giro per il cosmo alla ricerca di Madre (non quella di Sensualità a corte).

tiffanyswaan la raffigura nel suo costume più iconico, con in mano il suo gatto robot Happy trasformato in due pistole. Molto bello anche lo scatto, con lo sfondo azzurro del cielo e la Luna che si intravede sullo sfondo. Davvero un ottimo lavoro.

