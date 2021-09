Horizon Forbidden West: preorder per PS5 e PS4 disponibili da domani

Guerrilla Games ha annunciato che i preorder di Horizon Forbidden West, l'attesa esclusiva in arrivo su PS5 e PS4 a febbraio, saranno disponibili a partire da domani. Ecco tutti i dettagli.

Come annunciato dal profilo Twitter ufficiale dello studio, le prenotazioni delle copie fisiche e digitali della nuova avventura di Aloy saranno disponibili a partire da domani, giovedì 2 settembre, dalle ore 16:00 in Italia. Non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito, ma probabilmente per l'occasione verranno svelati gli eventuali bonus di prenotazione ed edizioni speciali, inclusa una possibile Collector's Edition.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West, inizialmente previsto per il 2021, è stato rimandato al prossimo anno. La nuova data di uscita è fissata al 18 febbraio, in esclusiva per PS5 e PS4. Il rinvio ha purtroppo lasciato scoperta la line-up di Sony per il periodo natalizio, che vedrà l'assenza di esclusive realizzate dagli studi first-party del colosso giapponese. In ogni caso, il tempo extra dovrebbe permette agli sviluppatori di Guerrilla Games di realizzare la miglior esperienza possibile, quindi aspettare qualche mese in più ne varrà sicuramente la pena.

Nel frattempo gli utenti PlayStation possono ingannare l'attesa rigiocando a Horizon Zero Dawn su PS5 con l'upgrade gratuito a 60fps oppure giocare nei panni di Aloy in Genshin Impact, il celebre action RPG di miHoYo.