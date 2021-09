Xbox Series X a tema Shang-Chi svelata da Microsoft, ecco come vincerla

Microsoft ha annuncio un modello speciale di Xbox Serie X ispirato al film Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film Marvel arrivato questa settimana nelle sale cinematografiche italiane. L'unico modo per ottenerla è tramite un concorso aperto praticamente a tutti.

Questa versione customizzata della console presenta in bella vista il logo di Shang-Chi che si estende sue due delle facciate della console. Anche il controller è customizzato, con decalcomanie rosse nelle impugnature che creano una sorta di effetto "scaglie di drago". La console inoltre arriverà al fortunato vincitore in una confezione speciale, sempre a tema con il film. Potrete ammirarla nella foto e nel tweet di seguito.

Xbox Series X a tema Shang-Chi

Per partecipare al concorso basta essere follower dell'account Twitter di Xbox, retwittare il post promozionale utilizzando l'hashtag #XboxShangChisweepstakes entro il 18 settembre 2021. Troverete il regolamento completo sul sito ufficiale di Microsft, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è diretto da Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi e Il castello di vetro). Il protagonista, Shang-Chi, è interpretato da Simu Liu (Pacific Rim, Fresh of the Boat e The Expance) e affronterà l'organizzazione terroristica dei Dieci Anelli, la stessa che ha rapito Tony Stark nel primo film dell'MCU dedicato a Iron Man.