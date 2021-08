Horizon Zero Dawn su PS5: upgrade a 60 fps con una patch gratuita

Horizon Zero Dawn ha ottenuto, proprio in questi minuti, una nuova patch gratuita che porta il gioco a 60 fps su PS5, incrementando dunque sensibilmente le performance dell'esclusiva sulla console next gen di Sony.

Proprio mentre arrivava la notizia del rinvio di Horizon Forbidden West, che ha ottenuto una nuova data di uscita fissata per il 18 febbraio 2022, Guerrilla Games e Sony hanno anche annunciato il rilascio di questo upgrade per il primo capitolo su PS5, che viene effettuato automaticamente con la console connessa a internet, per coloro che possiedono il gioco.

Si tratta di un update volto a incrementare specificamente le performance di Horizon Zero Dawn, dunque viene distribuito gratis in quanto non comporta ulteriori aggiunte in termini di contenuti. La Enhanced Performance Patch per Horizon Zero Dawn aumenta il frame-rate al target di 60 fps, dunque raddoppiando quello ufficiale del primo capitolo su PS4.

In attesa di valutazioni e analisi più precise sulle performance di Horizon Zero Dawn con questo nuovo aggiornamento applicato, invitiamo tutti a scaricarlo da ora e vedere le differenze su PS5. Nel frattempo, ricordiamo anche che Aloy di Horizon Zero Dawn farà la sua comparsa nella versione 2.1 di Genshin Impact, attraverso una particolare collaborazione con MiHoYo.