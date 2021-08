Oberhasli, trailer e data d'uscita del videogioco sviluppato da deadmau5

Manticore Games ha annunciato con un trailer Oberhasli, il videogioco sviluppato da deadmau5 a partire dal prossimo autunno. Il gioco sarà pubblicato su Core, una piattaforma in continua evoluzione disponibile su Epic Games Store, a partire dal 14 ottobre 2021.

Durante la serata di apertura del Gamescom condotta da Geoff Keighley, il celebre artista di musica elettronica deadmau5 ha annunciato di essere impegnato nello sviluppo di Oberhasli, un nuovo mondo virtuale e un'innovativa esperienza musicale disponibile esclusivamente su Core, la piattaforma per giochi multiplayer e mondi virtuali creati dagli utenti.

Pensato come spazio interattivo nel multiverso dove i fan possano incontrarsi virtualmente, Oberhasli presenterà un mondo online in continua evoluzione con musica, giochi e altri contenuti interattivi curati proprio da deadmau5. I fan potranno socializzare, giocare, ascoltare musica dal vivo con un'esclusiva esibizione musicale live di deadmau5 e alcuni suoi amici.

"Sono anni che ho in mente di creare un mondo come Oberhasli, ma ho subito capito quanto sia difficile sviluppare da soli un'esperienza multigiocatore," ha affermato Joel Zimmerman, in arte deadmau5. "La cosa fantastica di Core è che chiunque può contribuire e creare contenuti, indipendentemente dall'esperienza o dalle risorse di cui dispone. In passato sono già stati proposti concerti virtuali, ma l'euforia iniziale è andata scemando e le iniziative di questo tipo hanno avuto vita breve. Con Oberhasli vorrei creare un caposaldo permanente per il metaverso degli artisti, che sia aggiornato regolarmente, cambi di tanto in tanto e sia legato alle novità del mondo reale e agli eventi ancillari."

Famosi musicisti, incluso deadmau5, sono già apparsi in singole esibizioni online pre-registrate, ma Oberhasli è un grosso salto in avanti nella creazione di un vero metaverso ludico. Oberhasli offrirà un mondo online sempre in evoluzione ideato da deadmau5, con concerti, esperienze sociali, video, musica esclusiva, giochi e tanto altro ancora. Oberhasli è pensato per essere un luogo da visitare più e più volte, per scoprire musica, giochi e contenuti innovativi, tutti curati da deadmau5 in persona.

Core è disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store a questo indirizzo.

Joel Zimmerman, più comunemente conosciuto come deadmau5 (si pronuncia "dead mouse"), è uno dei più acclamati produttori di musica elettronica dei nostri giorni. Tra i singoli con cui ha scalato le classifiche internazionali portando a casa il disco di platino ricordiamo "Ghosts 'n' Stuff", ma anche "Professional Griefers", "Sofi Needs A Ladder" e "I Remember". Ha all'attivo anche sette album molto amati dalla critica.