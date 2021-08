Jett: The Far Shore, nuovo trailer dalla Gamescom 2021

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021, Superbrothers ha pubblicato un nuovo trailer di Jett: The Far Shore.

Il filmato offre un altro assaggio della natura esplorativa del titolo e serve anche a presentare la data di lancio, che come già sappiamo da oggi pomeriggio è fissata al 5 ottobre per PS5, PS4 e PC (via Epic Games Store).

Jett: The Far Shore è un gioco ad ambientazione fantascientifica, incentrato soprattutto sull'esplorazione di ambientazioni varie e affascinanti. Nei panni di un pilota dovremo viaggiare su un grande pianeta alla ricerca di un luogo dove far vivere l'umanità.

"Jett: The Far Shore ti invita a un viaggio interstellare il cui scopo è creare un futuro per un popolo minacciato dall'oblio in questa avventura d'azione cinematografica", recita la sinossi ufficiale di Superbrothers.

"Nei panni di Mei, un'esploratrice, sarai la prima persona a scendere su un mitico pianeta oceanico. Mettiti alla guida di un 'Jett' ed esplora un mondo vasto e sconosciuto, sorvola le onde, sfreccia lungo coste mai viste prima e attraversa foreste da sogno."

"Adattati a un mondo aperto intricato e ricco di sistemi unici, affronta e supera le avversità a fianco di un piccolo gruppo di personaggi in questa storia di coraggio, meraviglia e rimpianti. Affronta un'avventura esplorativa per giocatore singolo presentata in cinque emozionanti atti, pieni di momenti indimenticabili, un'esplorazione rilassata e l'occasionale azione al cardiopalma, momenti di amicizia molto profondi e un pizzico di timore esistenziale."